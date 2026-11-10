Уголовное дело о самоуправстве УК в Подмосковье взял на контроль Бастрыкин

Бастрыкину доложат о подмосковной УК, взимающей деньги за проход к домам Уголовное дело о самоуправстве УК в Подмосковье взял на контроль Бастрыкин

Москва10 ноя Вести.В центральный аппарат СК РФ будет представлен доклад о самоуправстве в одном из районов Московской области, сообщает Следком в MAX.

Ранее в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет об управляющей компании (УК), которая нарушает права жителей одного из поселков в Одинцовском городском округе.

Управляющая компания требует у местных жителей денежные средства за проход к собственным домам говорится в сообщении

Кроме того, как отмечалось в сюжете, в отношении собственника двух домов, несмотря на решение суда о беспрепятственном проходе и доступе к объектам недвижимости, сотрудники охранной организации применили физическую силу и спецсредства.

ГСУ СК по Московской области возбудило уголовное дело по статье "Самоуправство".

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе его расследования и по доводам телесюжета.