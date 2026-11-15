Москва15 нояВести.Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад об исчезновении женщины в Южно-Сахалинске в 1997 году. Об этом Следственный комитет РФ сообщает в MAX.
По данным ведомства, жительница Южно-Сахалинска пропала в апреле 1997 года – она перестала выходить на связь с родственниками, и до сих пор не удалось установить ее местонахождение. На федеральном канале недавно вышел сюжет об исчезновении женщины.
Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Сахалинской области Исаеву А. Н. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам сюжетаговорится в сообщении
Подробности не сообщаются.