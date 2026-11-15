Глава СК затребовал доклад о пропаже женщины на Сахалине в 1997 году

Бастрыкину доложат об исчезновении женщины на Сахалине в 1997 году Глава СК затребовал доклад о пропаже женщины на Сахалине в 1997 году

Москва15 ноя Вести.Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад об исчезновении женщины в Южно-Сахалинске в 1997 году. Об этом Следственный комитет РФ сообщает в MAX.

По данным ведомства, жительница Южно-Сахалинска пропала в апреле 1997 года – она перестала выходить на связь с родственниками, и до сих пор не удалось установить ее местонахождение. На федеральном канале недавно вышел сюжет об исчезновении женщины.

Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Сахалинской области Исаеву А. Н. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам сюжета говорится в сообщении

Подробности не сообщаются.