Глава СК запросил доклад по делу о поисках двух девушек в Новосибирской области

Бастрыкину доложат по делу о поисках двух девушек в Новосибирской области Глава СК запросил доклад по делу о поисках двух девушек в Новосибирской области

Москва8 ноя Вести.В центральный аппарат СК РФ будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела по факту исчезновения двух девушек в Новосибирской области в 1999 году. Об этом ведомство сообщает в MAX.

В телеэфире правовой программы был показан сюжет о безвестно пропавших девушках 16 и 18 лет, жительниц села Толмачево.

Сообщается, что усилия правоохранителей не привели к установлению местонахождения пропавших, а их родственники не уверены, что были приняты исчерпывающие меры к проверке криминальных версий произошедшего говорится в сообщении

По данному факту следственные органы СК РФ по региону расследуют уголовное дело. Руководителю регионального главка СК Сергею Михайлову поручено представить доклад об установленных в рамках уголовного дела обстоятельствах.