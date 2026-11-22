Глава СК запросил доклад по делу об убийстве подростка в якутском селе

Бастрыкину доложат по делу об убийстве подростка в Якутии Глава СК запросил доклад по делу об убийстве подростка в якутском селе

Москва22 ноя Вести.В центральный аппарат СК РФ будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела по факту убийства несовершеннолетнего и покушения на убийство двух лиц в Республике Саха (Якутия). Об этом ведомство сообщает в MAX.

Утром 22 ноября 47-летний житель села Октемцы Хангаласского района, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, произвел два выстрела в своего 15-летнего сына из гладкоствольного ружья. От полученных травм подросток скончался. После этого мужчина выстрелил в сторону своего 14-летнего сына и супруги.

Мальчик получил ранение, в настоящее время он находится в медицинском учреждении, где ему оказывается необходимая помощь говорится в сообщении

Мужчина покинул место преступления и покончил с собой в салоне своей автомашины.

СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство двух лиц. Проводятся необходимые следственные действия.

О ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах главе СК Александру Бастрыкину доложит руководитель СУ СК России по Республике Саха (Якутия) Виталий Кондратенко.