Москва22 нояВести.Прокуратура Республики Саха (Якутия) начала проверку по факту происшествия в селе Октемцы Хангаласского района. Об этом ведомство сообщает в MAX.
22 ноября 2026 года в частном доме в с. Октемцы обнаружено двое погибших с огнестрельными ранениями, один из них несовершеннолетнийговорится в сообщении
Еще один подросток госпитализирован с огнестрельным ранением в больницу, ему оказывается медицинская помощь.
К месту происшествия выехал прокурор Хангаласского района Альберт Готовцев. Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин происшествия, а также проведение процессуальной проверки.