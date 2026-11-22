В частном доме в Якутии обнаружены двое погибших, один из них подросток

Прокуратура проводит проверку по факту обнаружениях двух тел в якутском селе В частном доме в Якутии обнаружены двое погибших, один из них подросток

Москва22 ноя Вести.Прокуратура Республики Саха (Якутия) начала проверку по факту происшествия в селе Октемцы Хангаласского района. Об этом ведомство сообщает в MAX.

22 ноября 2026 года в частном доме в с. Октемцы обнаружено двое погибших с огнестрельными ранениями, один из них несовершеннолетний говорится в сообщении

Еще один подросток госпитализирован с огнестрельным ранением в больницу, ему оказывается медицинская помощь.

К месту происшествия выехал прокурор Хангаласского района Альберт Готовцев. Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин происшествия, а также проведение процессуальной проверки.