По факту убийства подростка в якутском селе возбуждено уголовное дело В Якутии по факту убийства подростка возбуждено уголовное дело

Москва22 ноя Вести.Центральный межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия) возбудил уголовное дело по статьям УК РФ об убийстве и покушении на убийство двух лиц по факту трагедии в селе Октемцы. Об этом сообщает республиканское СУ СК РФ.

По версии следствия, в утреннее время 22 ноября 2026 года 47-летний житель села Октемцы Хангаласского района у себя дома в состоянии алкогольного опьянения из принадлежащего ему гладкоствольного ружья произвел два выстрела в своего 15-летнего сына… говорится в сообщении

Подросток скончался на месте от полученных травм. После этого мужчина выстрелил в сторону супруги и 14-летнего сына. Мальчик был ранен и находится в медицинском учреждении. После совершенного преступления мужчина покончил собой в салоне автомашины.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления мотивов и обстоятельств произошедшего. Руководство следственного управления контролирует ход расследования.