В Якутии пьяный отец застрелил пасынка и покушался на жену и младшего ребенка

Отец застрелил 15-летнего пасынка: подробности трагедии в якутском селе В Якутии пьяный отец застрелил пасынка и покушался на жену и младшего ребенка

Москва22 ноя Вести.В якутском селе мужчина застрелил 15-летнего пасынка и покушался на убийство младшего ребенка и жены. После совершения преступления он покончил собой, сообщает Следком республики.

Трагедия произошла 22 ноября. 47-летний житель села Октемцы Хангаласского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, дважды выстрелил из принадлежащего ему гладкоствольного ружья в 15-летнего сына. Подросток скончался. Потом мужчина выстрелил по направлению супруги и 14-летнего сына. В результате ребенок получил ранение, он госпитализирован.

После совершенного преступления мужчина покончил собой в салоне собственной автомашины.

СК возбудил уголовное дело по статьям УК РФ об убийстве и покушении на убийство двух лиц. Проводятся необходимые следственные действия.

По сведениям Mash, мать детей была известным в Якутии бизнес-коучем и духовным практиком. Супруг увлекался охотой. Накануне трагедии во время ужина семья обсуждала будущий ремонт дома, после чего женщина ушла спать. Утром она проснулась от выстрелов. В семье есть третий сын 24 лет, его в момент трагедии не было дома.