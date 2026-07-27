Телеведущая Елена Малышева накопила долг в 2 млн рублей за особняк в США

Baza: у телеведущей Елены Малышевой нашли долг по налогам за особняк в США Телеведущая Елена Малышева накопила долг в 2 млн рублей за особняк в США

Москва27 июл Вести.Ведущая медицинской телепрограммы Елена Малышева накопила долг в размере около 2 млн рублей по налогам за роскошный особняк в США, находящийся в ее собственности. Данные приводит канала Baza.

По имеющейся информации, телеведущая просрочила внесение двух квартальных взносов за дом, расположенный в престижном пригороде Нью-Джерси - Алпайне.

В результате образовалась задолженность, которая с учетом процентов составила $22,3 тысячи (около ₽1,8 млн). Если до 1 августа не будет внесен следующий квартальный платеж, долг… достигнет $33,1 тысячи (около ₽2,7 млн) говорится в сообщении

Елена Малышева приобрела особняк в 2016 году за $6,4 млн (около ₽512 млн). На участке в 0,8 га расположен дом площадью 917 квадратных метров, в котором 21 комната, в том числе десять ванных. Здание в колониальном стиле с элементами классики и барокко построено в 2000 году.

Американские власти ожидают оплаты долга. При этом ежегодный налог продолжает постепенно расти.