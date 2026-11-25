Москва25 нояВести.Координационный центр национального домена сети Интернет возобновил аккредитацию хостинг-провайдера Beget для работы с доменными зонами .ru и .рф. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В организации уточнили, что ключевым шагом для принятия этого решения стало официальное подтверждение соответствия компании всем нормативным стандартам, предъявляемым к регистраторам доменных имен.
В Beget добавили, что технические процедуры по оформлению новых адресов и переходу доменов от сторонних операторов стартуют в ближайшее время, об их запуске провайдер уведомит клиентов дополнительно.
Ранее, в ночь на 2 ноября, инфраструктура Beget подверглась массированной кибератаке, которая привела к масштабному сбою в работе сервисов провайдера. Позднее на хостинг-провайдера Beget вновь совершили хакерскую атаку.