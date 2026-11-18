Белгородец рассказал, в каких городах Украины есть тайные тюрьмы ТАСС: тайные тюрьмы и пыточные есть во многих крупных городах Украины

Москва18 ноя Вести.Тайные тюрьмы и пыточные есть во многих крупных городах Украины, среди которых Днепропетровск, Одесса, Львов, Киев, Харьков и другие. Об этом в беседе с ТАСС рассказал уроженец Белгородской области Игорь Гаврилов, возвращенный в рамках одного из обменов гражданских.

По его словам, об этом ему рассказали люди, побывавшие там.

Когда нас пересаживали в российские автобусы там уже были и женщины, и мужчины… кто-то попросил воды и разговорились, рассказывали, что были в каких-то закрытых заведениях, типа тюрьмы, и их там пытали сказал Гаврилов

Он подчеркнул, что это не колонии, а именно тайные тюрьмы с пыточными.

Закрытые заведения какие-то. Что именно, люди сами не знали. Их просто там пытали. Находились они в крупных городах - Одессе, Днепре, Киеве, Львове, Харькове добавил мужчина

Он также отметил, что о существовании тайных тюрем не раз слышал в центре содержания иностранцев, где провел два месяца. Туда, по словам мужчины, периодически транзитом завозили разных людей, которые бесследно исчезали.

Ранее военный корреспондент Александр Коц рассказал, что тайные тюрьмы стали появляться на Украине еще в 2014 году, после чего их стали использовать не только сотрудники СБУ, но и ТЦК.