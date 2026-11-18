В Киеве находятся 18 подпольных тюрем Почти 20 подпольных тюрем находятся в Киеве

Москва18 ноя Вести.Порядка 20 подпольных тюрем находятся в Киеве, заявил источник ТАСС.

Наибольшее количество так называемых пыточных на Украине находится в Киеве, а именно 18 таких незаконных тюрем. Это связано с количеством населения столицы и высоким процентом концентрации военнослужащих. Киевские пыточные достаточно внушительных размеров, где находятся десятки самодельных камер для задержанных приводит ТАСС слова источника

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) знает о существовании лишь некоторых пыточных на Украине, покрывает их "работу" и деятельность людей, совершающих подобные преступления, заключил источник.

Между тем ВСУ устраивали пытки людей в одной из школ населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР).