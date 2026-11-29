За сутки ВСУ 125 раз атаковали Белгородскую область, ранены пять человек

Белгородская область за сутки пережила 125 атак ВСУ, пострадали пять человек За сутки ВСУ 125 раз атаковали Белгородскую область, ранены пять человек

Москва29 ноя Вести.За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 125 раз атаковали населенные пункты Белгородской области. Пять мирных жителей пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев в мессенджере MAX.

За минувшие сутки боевики киевского режима ВСУ 125 раз атаковали территорию Белгородской области… В Белгородском, Грайворонском и Шебекинском округах пострадали пять мирных жителей написал Александр Шуваев

Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Отмечается, что под удары ВСУ попали Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Краснояружский, Ракитянский и Шебекинский округа.

Украинские войска пять раз обстреливали территорию из артиллерии и РСЗО. Еще восемь раз с беспилотников сбрасывались взрывные устройства.

Дежурные расчеты противовоздушной обороны и другие задействованные подразделения ликвидировали 254 беспилотных летательных аппарата.