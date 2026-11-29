Москва29 нояВести.За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 125 раз атаковали населенные пункты Белгородской области. Пять мирных жителей пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев в мессенджере MAX.
За минувшие сутки боевики киевского режима ВСУ 125 раз атаковали территорию Белгородской области… В Белгородском, Грайворонском и Шебекинском округах пострадали пять мирных жителейнаписал Александр Шуваев
Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Отмечается, что под удары ВСУ попали Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Краснояружский, Ракитянский и Шебекинский округа.
Украинские войска пять раз обстреливали территорию из артиллерии и РСЗО. Еще восемь раз с беспилотников сбрасывались взрывные устройства.
Дежурные расчеты противовоздушной обороны и другие задействованные подразделения ликвидировали 254 беспилотных летательных аппарата.