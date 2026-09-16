Москва16 сенВести.На жилье для жителей приграничья выделили из федерального бюджета 2 млрд рублей. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести"врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.
Он подчеркнул, что все меры поддержки населению предоставляются.
Что касается получения федеральных средств на приобретение жилых помещений, мы также получили очередной транш в 2 млрд рублей. Сегодня будем распределять, и до конца этой недели уже на спецсчета будут людям приходить денежные средстварассказал Шуваев
Также дополнительно перечислены деньги на восстановление личного автотранспорта. Средства также выделят из федерального бюджета. добавил он.
Если раньше мы платили из внебюджетных фондов, которые мы создали в июне, и заплатили более 51 млн рублей, то сейчас пришло 960 млн. Проработали порядок выплат, чтобы все было прозрачно и могли отчитаться перед федеральным центромзаключил Шуваев