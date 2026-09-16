Белгородской области выделили 2 млрд рублей на жилье для семей из приграничья Белгородская область получила 2 млрд рублей на жилье для жителей приграничья

Москва16 сен Вести.На жилье для жителей приграничья выделили из федерального бюджета 2 млрд рублей. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести"врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Он подчеркнул, что все меры поддержки населению предоставляются.

Что касается получения федеральных средств на приобретение жилых помещений, мы также получили очередной транш в 2 млрд рублей. Сегодня будем распределять, и до конца этой недели уже на спецсчета будут людям приходить денежные средства рассказал Шуваев

Также дополнительно перечислены деньги на восстановление личного автотранспорта. Средства также выделят из федерального бюджета. добавил он.