В Белоруссии начнут продавать мороженое со вкусом пива

Белорусы попробуют мороженое со вкусом пива В Белоруссии начнут продавать мороженое со вкусом пива

Москва31 июл Вести.В Белоруссии выпустят безалкогольное мороженое со вкусом пива в вафельном стаканчике. Старт продаж намечен на сентябрь, рассказали представители компании-производителя "Нордар".

Дегустация новинки ранее прошла в одном из гипермаркетов Минска, сообщает РИА Новости. 866 человек одобрили запуск нового продукта в производство, а 112 опрошенных высказались против.

В компании заявили, что уровень спроса на новое мороженое и его рыночные перспективы еще предстоит оценить.

Пока не видим в этом продукте потенциала на долгие продажи признали в "Нордаре"

Представители производителя добавили, что ведут переговоры с торговыми сетями о появлении мороженого со вкусом пива и на российском рынке.