Москва31 июлВести.В Белоруссии выпустят безалкогольное мороженое со вкусом пива в вафельном стаканчике. Старт продаж намечен на сентябрь, рассказали представители компании-производителя "Нордар".
Дегустация новинки ранее прошла в одном из гипермаркетов Минска, сообщает РИА Новости. 866 человек одобрили запуск нового продукта в производство, а 112 опрошенных высказались против.
В компании заявили, что уровень спроса на новое мороженое и его рыночные перспективы еще предстоит оценить.
Пока не видим в этом продукте потенциала на долгие продажипризнали в "Нордаре"
Представители производителя добавили, что ведут переговоры с торговыми сетями о появлении мороженого со вкусом пива и на российском рынке.