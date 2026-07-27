Импорт пива из КНДР планируют расширить в России

На полках российских магазинов появится больше пива из КНДР Импорт пива из КНДР планируют расширить в России

Москва27 июл Вести.В России планируют увеличить поставки пива марки Tumangang 11 из КНДР, уже ведутся переговоры с федеральными сетями. Об этом РИА Новости заявил директор компании "Восток-Энергия" Станислав Бусик.

На сегодняшний день "Восток-Энергия" является единственным импортером северокорейского пива на российском рынке.

Пиво Tumangang 11 пользуется в России большим спросом, как светлое, так и темное, представлено почти в тысяче магазинах крупных торговых сетей восьми регионов Дальнего Востока и Москвы. Мы планируем расширять географию поставок пива Tumangang 11 в РФ, ведутся переговоры с крупными федеральными сетями сказал Бусик

Глава компании также заявил о намерении начать продажи пива в новом формате – в стеклянных бутылках объемом 0,3 литра для сектора HoReCa (отели, рестораны, кафе). В настоящее время ведется разработка оформления и подготовка необходимой разрешительной документации.

Светлый и темный сорта пива Tumangang 11, производимые компанией Rason Ryongson General Processing Factory из КНДР, впервые появились на российском рынке в августе 2025 года. В настоящий момент пиво поставляется в стеклянных бутылках объемом 0,5 литра.