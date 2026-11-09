"За рулем": на рязанской АЗС нашли бензин с превышением нормы серы

Бензин с превышением нормы серы нашли на АЗС в России "За рулем": на рязанской АЗС нашли бензин с превышением нормы серы

Москва9 ноя Вести.Независимая лаборатория МИЦ ГСМ проверила качество автомобильного топлива в 15 регионах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, а также Калужская, Нижегородская и Владимирская области, сообщило издание "За рулем". По его данным, на заправке в Рязанской области в бензине АИ-95-К5 выявили превышение нормы серы.

В общей сложности, по данным издания, проверяющие взяли 40 проб бензина и дизеля. Из результатов проверки следует, что крупные сетевые заправки в основном соблюдают стандарты, а покупка топлива на несетевых АЗС может нести риски.

Так, из материала следует, что нарушения зафиксировали на АЗС в Калужской, Московской, Нижегородской, Владимирской областях и в Костроме. На одной из заправок в Рязанской области, как следует из материала, в бензине АИ-95-К5 выявили троекратное превышение нормы серы — 30 мг/кг.

При этом АЗС "Опти" в Тверской области прошла тест. Позитивный пример показала и столичная "Татнефть".

К качеству дизельного топлива, которое участвовало в проверке, у проверяющих претензий не возникло.