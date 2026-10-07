Беременным россиянкам рассказали о списке услуг по ОМС Беременные россиянки могут получить десятки видов медицинской помощи по ОМС

Москва7 окт Вести.Беременные гражданки РФ могут получить десятки медицинских услуг по полису ОМС. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС).

В этот перечень, как отмечается, входят осмотры гинеколога, приемы профильных специалистов, лабораторные анализы, УЗИ, госпитализация, а также родоразрешение и послеродовой осмотр.

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) дает беременным женщинам право на бесплатное медицинское обслуживание в рамках базовой программы на всей территории России заявили в пресс-службе

Подчеркивается, что полис ОМС действует на всей территории России, однако для получения услуг в другом регионе может потребоваться прикрепление к местной женской консультации.

Если у женщины есть медицинские показания для госпитализации (угроза прерывания беременности, начало родов и тому подобное), отказ в оказании помощи или требование оплаты услуг неправомерны, даже если она обратилась в роддом не по месту прикрепления добавили в ведомстве

Ранее стало известно, что единовременные выплаты в размере от 100 до 250 тысяч рублей для беременных студенток установлены в 38 российских регионах.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, в свою очередь, заявил, что максимальная сумма пособия по беременности и родам в 2027 году составит свыше 1,1 млн рублей.