Москва7 октВести.Беременные гражданки РФ могут получить десятки медицинских услуг по полису ОМС. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС).
В этот перечень, как отмечается, входят осмотры гинеколога, приемы профильных специалистов, лабораторные анализы, УЗИ, госпитализация, а также родоразрешение и послеродовой осмотр.
Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) дает беременным женщинам право на бесплатное медицинское обслуживание в рамках базовой программы на всей территории Россиизаявили в пресс-службе
Подчеркивается, что полис ОМС действует на всей территории России, однако для получения услуг в другом регионе может потребоваться прикрепление к местной женской консультации.
Если у женщины есть медицинские показания для госпитализации (угроза прерывания беременности, начало родов и тому подобное), отказ в оказании помощи или требование оплаты услуг неправомерны, даже если она обратилась в роддом не по месту прикреплениядобавили в ведомстве
Ранее стало известно, что единовременные выплаты в размере от 100 до 250 тысяч рублей для беременных студенток установлены в 38 российских регионах.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, в свою очередь, заявил, что максимальная сумма пособия по беременности и родам в 2027 году составит свыше 1,1 млн рублей.