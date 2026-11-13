В Белгородской области дрон ВСУ атаковал велосипедиста, он тяжело ранен

Беспилотник ВСУ тяжело ранил велосипедиста в Белгородской области В Белгородской области дрон ВСУ атаковал велосипедиста, он тяжело ранен

Москва13 ноя Вести.В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа при атаке вражеского беспилотника тяжелые ранения получил велосипедист. Об этом сообщили в оперштабе Белгородской области в MAX.

У мужчины диагностированы непроникающее ранение грудной клетки, множественные осколочными ранениями спины, рук и ног. Его доставили в тяжелом состоянии в Грайворонскую ЦРБ.

После оказания помощи он будет переведен в городскую больницу №2 г. Белгорода. В городе Грайворон от взрыва FPV-дрона произошло возгорание частного дома, которое ликвидировано пожарным расчетом. Второй дрон ударил по коммерческому объекту — повреждена кровля отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что за сутки при атаках ВСУ в Белгородской области погибли 3 человека, 14 пострадали.