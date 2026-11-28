"Автодор": беспилотные грузовики могут начать курсировать до Новороссийска

Беспилотные грузовики в перспективе могут начать курсировать до Новороссийска "Автодор": беспилотные грузовики могут начать курсировать до Новороссийска

Москва28 ноя Вести.В перспективе беспилотные грузовики могут начать курсировать по трассе М-4 "Дон" до Новороссийска. Об этом заявила заместитель председателя правления госкомпании "Автодор" по интеллектуальным транспортным системам и цифровизации Виктория Эркенова.

По ее словам, которые приводит ТАСС, по магистрали уже курсируют беспилотные легковые и грузовые автомобили.

Конечно, Новороссийск. С точки зрения грузоперевозок это наиболее интересное направление. Думаю, разработчики будут к нему стремиться сказала Эркенова

Она подчеркнула, что дорожная инфраструктура трассы готова к расширению беспилотного движения, однако разработчикам еще предстоит решить ряд технологических задач.

27 ноября сообщалось, что "Автодор" намерен расширять применение интеллектуальных транспортных систем, которые позволят доехать на беспилотном транспорте из Москвы до Екатеринбурга.