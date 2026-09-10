Москва10 сенВести.После сонного Джо Байдена Америка получила президента Дональда Трампа, который отказывается спать. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.
Выступая на съезде республиканской партии в Далласе, он похвалил действующего американского лидера за работоспособность.
Мы сменили президента, который не мог бодрствовать, на президента, который отказывается спатьзаявил Бессент со сцены
Летом 2026 года Белый дом отчитался о результатах медицинского осмотра президента США. Согласно результатам обследования, Трамп здоров и обладает превосходными показателями.