Москва10 сен Вести.После сонного Джо Байдена Америка получила президента Дональда Трампа, который отказывается спать. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Выступая на съезде республиканской партии в Далласе, он похвалил действующего американского лидера за работоспособность.

Мы сменили президента, который не мог бодрствовать, на президента, который отказывается спать заявил Бессент со сцены

Летом 2026 года Белый дом отчитался о результатах медицинского осмотра президента США. Согласно результатам обследования, Трамп здоров и обладает превосходными показателями.