БЭК Ростеха при поддержке дрона доставил избирательные бюллетени на Валаам

Безэкипажный катер Ростеха доставил избирательные бюллетени на Валаам БЭК Ростеха при поддержке дрона доставил избирательные бюллетени на Валаам

Москва17 сен Вести.Безэкипажный катер (БЭК) Ростеха впервые доставил избирательные бюллетени и документы на Валаам для проведения выборов, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Катер прошел 45 км по Ладожскому озеру от Сортавалы до острова при поддержке дрона-ретранслятора "Суперкам".

Безэкипажный катер (БЭК) госкорпорации "Ростех" при поддержке дрона-ретранслятора "Суперкам" впервые доставил избирательные бюллетени и документы на Валаам для проведения выборов говорится в сообщении

Накануне рейса БЭК протестировали на маршруте от залива Ниэмелянсалми до центральной гавани Валаамского монастыря. На Валааме зарегистрировано более 140 избирателей.

Во время рейса катер работал при волнении до трех баллов, а беспилотник обеспечивал связь с береговым оператором в реальном времени.

В Ростехе сообщили, что испытания БЭКов этого типа сейчас проходят в нескольких регионах России. В перспективе беспилотные морские катера планируют применять для доставки грузов в труднодоступные районы.