В Нижнем Новгороде усилят безопасность стадиона после проникновения подростков

Безопасность стадиона в Нижнем Новгороде усилят после проникновения подростков В Нижнем Новгороде усилят безопасность стадиона после проникновения подростков

Москва24 ноя Вести.На территории стадиона в Нижнем Новгороде усилят меры безопасности после того, как туда проникла группа подростков. Об этом стало известно ИС "Вести".

Ранее более месяца назад подростки зашли на территорию стадиона и поднялись на крышу. Все это они снимали на видео.

После этого администрацией стадиона совместно с частным охранным предприятием, работающим на объекте, проводится внутренняя проверка, сообщили в региональном минспорта.

Уточняется, что будет установлено дополнительное оборудование в местах выхода на крышу.

Видеозаписи с инцидентом передали в правоохранительные органы.