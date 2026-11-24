Москва24 нояВести.На территории стадиона в Нижнем Новгороде усилят меры безопасности после того, как туда проникла группа подростков. Об этом стало известно ИС "Вести".
Ранее более месяца назад подростки зашли на территорию стадиона и поднялись на крышу. Все это они снимали на видео.
После этого администрацией стадиона совместно с частным охранным предприятием, работающим на объекте, проводится внутренняя проверка, сообщили в региональном минспорта.
Уточняется, что будет установлено дополнительное оборудование в местах выхода на крышу.
Видеозаписи с инцидентом передали в правоохранительные органы.