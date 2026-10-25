Бикович о съемках "Рождения империи": нет ни одной сцены с дублером, все сам

Бикович рассказал, что на съемках "Рождения империи" у него не было дублеров Бикович о съемках "Рождения империи": нет ни одной сцены с дублером, все сам

Москва25 окт Вести.Актер Милош Бикович, исполнивший роль Александра Меншикова в фильме "Рождение империи", рассказал, что все показанные в кинокартине трюки выполнял сам, без дублеров. Об этом он сообщил в интервью информационной службе "Вести".

По словам Биковича, в картине нет ни одной сцены, где его заменял бы дублер.

Нет ни одной сцены, где был дублер. Я все делал сам. И пушку двигал, и скакал на конях, и все эти драки, и поднимался [на отвесную стену] сказал он

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