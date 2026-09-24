В Таллине отменили концерт Лаймы Вайкуле из-за низкого спроса на билеты

"Билеты не раскупались": в Таллине отменили концерт Лаймы Вайкуле В Таллине отменили концерт Лаймы Вайкуле из-за низкого спроса на билеты

Москва24 сен Вести.В эстонском Таллине отменили концерт Лаймы Вайкуле, запланированный на 31 октября, сообщают местные СМИ. Организаторы концерта заявили, что он был отменен из-за низкого спроса на билеты.

Билеты не раскупались. За два месяца до концерта было продано лишь около 12% мест в зале. С такими показателями проведение столь масштабного концерта экономически не оправданно объяснил организатор выступления певицы Максим Милованов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фестиваль Вайкуле латвийской в Юрмале "адовым лицемерием", поскольку организаторы продолжают использовать созданный в СССР музыкальный проект и одновременно критикуют советское прошлое.