Москва24 сенВести.В эстонском Таллине отменили концерт Лаймы Вайкуле, запланированный на 31 октября, сообщают местные СМИ. Организаторы концерта заявили, что он был отменен из-за низкого спроса на билеты.
Билеты не раскупались. За два месяца до концерта было продано лишь около 12% мест в зале. С такими показателями проведение столь масштабного концерта экономически не оправданнообъяснил организатор выступления певицы Максим Милованов.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фестиваль Вайкуле латвийской в Юрмале "адовым лицемерием", поскольку организаторы продолжают использовать созданный в СССР музыкальный проект и одновременно критикуют советское прошлое.