Биограф Макрона рассказала, как на него влияют жена и бабушка Telegraph: из-за бабушки и жены Макрон не умеет признавать ошибки

Москва16 ноя Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон не способен признать свои ошибки из-за слишком сильного влияния своей бабушки и жены Брижит. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на текст новой биографии политика от Катрин Най.

Указывается, что Макрон в разговоре с писательницей признался, что все еще остается ребенком. По мнению Най, характер французского лидера сформировался во многом в изоляции от общества.

В публикации упоминается случай, когда Макрон начал встречаться в 14 лет с ровесницей, из-за чего его выгнала из дома бабушка Манетт. Тогда юноша решил, что посвятит себя учебе и не будет обращать внимание на девушек.

Эмануэль до сих пор не свыкся со смертью бабушки. Он даже никем не заменил ее [в своей жизни]. Ему следует пройти курс психоанализа говорит жена политика Брижит в диалоге с Най

Ранее стало известно, что Макрон и его супруга намерены вновь судиться с журналисткой Кэндис Оуэнс. Она утверждала, что первая леди Франции на самом деле родилась мужчиной, сменила пол и скрывает это (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).