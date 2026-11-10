Макроны вновь подали в суд на журналистку, называющую Брижит мужчиной

Макрон и его жена подали новый иск к журналистке Кэндис Оуэнс Макроны вновь подали в суд на журналистку, называющую Брижит мужчиной

Москва10 ноя Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит подали новый иск о защите чести и достоинства против американской журналистки Кэндис Оуэнс, утверждающей, что первая леди Франции родилась мужчиной (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Об этом сообщает Politico.

Новый иск объемом 409 страниц стал очередным этапом судебного разбирательства. В документе юристы подробно изложили обстоятельства распространения Оуэнс утверждений о супруге французского президента, которые истцы считают клеветническими.

По мнению представителей французского лидера и его супруги, журналистка продолжает использовать свой подкаст для распространения недостоверных сведений, а также зарабатывает на продаже сувенирной продукции и сборе пожертвований.

Она продолжает использовать свой подкаст для распространения своих выдумок о супругах Макрона сказано, в частности, в документе

Подлинность иска подтвердил представитель Макрона и его жены.

Ранее Оуэнс заявила, что Макрон пытался шантажировать главу США Дональда Трампа некими договоренностями по Украине, требуя прекратить журналистское расследование в отношении Брижит Макрон.