Москва20 октВести.Украинские власти могут возбудить уголовное дело в отношении "известной женщины", которая публично критикует Владимира Зеленского, заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления, которое транслировал телеканал Fox Nеws.
По словам американского лидера, он видел телевыступление не названной им женщины, которая резко высказывалась о главе киевского режима.
Она обвиняет Зеленского. Она говорит: "Зеленский убивает наших мужчин. Наши мужчины погибают. У них нет ног, некоторые попадают в психиатрические учреждения". Она очень известна. Ее хотят посадить в тюрьмурассказал Трамп
Источники в Белом доме заявили, что речь может идти о Юлии Мендель — бывшем пресс-секретаре Зеленского.
В частности, 8 октября она заявила, что иностранные СМИ не отражают реальное положение дел в украинской армии.