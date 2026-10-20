Трамп рассказал об "известной женщине", которой грозит тюрьма из-за Зеленского Трамп допустил уголовное преследование критиковавшей Зеленского женщины

Москва20 окт Вести.Украинские власти могут возбудить уголовное дело в отношении "известной женщины", которая публично критикует Владимира Зеленского, заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления, которое транслировал телеканал Fox Nеws.

По словам американского лидера, он видел телевыступление не названной им женщины, которая резко высказывалась о главе киевского режима.

Она обвиняет Зеленского. Она говорит: "Зеленский убивает наших мужчин. Наши мужчины погибают. У них нет ног, некоторые попадают в психиатрические учреждения". Она очень известна. Ее хотят посадить в тюрьму рассказал Трамп

Источники в Белом доме заявили, что речь может идти о Юлии Мендель — бывшем пресс-секретаре Зеленского.

В частности, 8 октября она заявила, что иностранные СМИ не отражают реальное положение дел в украинской армии.