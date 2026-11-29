Биохимик Дивинская: "шоколад для похудения" может как помочь, так и навредить

Биохимик оценила, может ли помочь придуманный в США "шоколад для похудения" Биохимик Дивинская: "шоколад для похудения" может как помочь, так и навредить

Москва29 ноя Вести.Создание шоколада для похудения несет в себе риски, так как люди могут начать покупать его без рецепта. Такое мнение выразила биохимик и специалист по коррекции пищевого поведения Анна Дивинская в комментарии изданию NEWS.ru.

Ранее СМИ сообщили, что американская телемедицинская компания Journi Health начала продавать шоколад для похудения, содержащий действующее вещество препарата из той же группы, что и "Оземпик". В составе шоколада есть орфоглипрон. Коробка с 24 шоколадками стоит $189 (около 15,5 тысячи рублей), нужно употреблять по одной в день.

Эксперт Дивинская считает, что такой шоколад может появиться и в России. Однако, по мнению специалиста, он может как помочь, так и навредить.

По словам биохимика, эффективность орфоглипрона подтверждена исследованиями, но данные получены только на основе зарегистрированных таблеток с этим компонентом. Дивинская заявила, что шоколад не проходил таких испытаний, а его безопасность не была оценена ведомствами.

По медицинским показаниям такие препараты могут быть необходимы, но лечение болезни и культура похудения — разные вещи сказала биохимик

По словам Дивинской, специалисты по расстройствам пищевого поведения относятся к разработке настороженно.