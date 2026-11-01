Биолог объяснил, чем опасны для человека пищевые привычки гибридных медведей Биолог Сафонов объяснил, чем особо опасны гибриды белого и бурого медведя

Москва1 ноя Вести.Гибриды белого и бурого медведя на Кунашире могут быть значительно опаснее для человека, чем обычные бурые медведи, рассказал РИА Новости биолог Дмитрий Сафонов.

По его словам, причина – в пищевом поведении, унаследованном от полярных предков.

Гибриды способны сочетать плотоядность белого медведя и агрессию бурого, превращаясь в опасного хищника переходной зоны между Арктикой и тайгой сообщил биолог

Эксперт объяснил, что бурый медведь обычно относится к человеку с опасением и нападает, лишь чувствуя угрозу, а для белого любая потенциальная добыча, в том числе человек, может восприниматься как источник пищи.

Сафонов полагает, что через несколько десятилетий гибриды могут стать массовым явлением, что делает вопрос безопасности людей вблизи мест их обитания все более актуальным.