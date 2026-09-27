Эксперт Кропачев: кормящиеся на свалках медведи могут отказаться от спячки зимой

Биолог пояснил, чем опасно питание медведей на свалках Эксперт Кропачев: кормящиеся на свалках медведи могут отказаться от спячки зимой

Москва27 сен Вести.Медведи, которые несколько сезонов кормятся у свалок и дачных поселков, могут отказаться от зимней спячки, сообщил ТАСС доцент Сибирского государственного университета инженерии и биотехнологий Дмитрий Кропачев.

Медведи, живущие за счет свалок и дачных поселков, радикально отличаются от диких сородичей. "Свалочный" медведь меняет не только рацион, но и весь образ жизни - вплоть до отказа от зимнего сна сказал Кропачев

Он подчеркнул, что такие изменения критически опасны. Животные теряют страх перед человеком, что приводит к трагедиям.