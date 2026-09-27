Москва27 сенВести.Медведи, которые несколько сезонов кормятся у свалок и дачных поселков, могут отказаться от зимней спячки, сообщил ТАСС доцент Сибирского государственного университета инженерии и биотехнологий Дмитрий Кропачев.
Медведи, живущие за счет свалок и дачных поселков, радикально отличаются от диких сородичей. "Свалочный" медведь меняет не только рацион, но и весь образ жизни - вплоть до отказа от зимнего снасказал Кропачев
Он подчеркнул, что такие изменения критически опасны. Животные теряют страх перед человеком, что приводит к трагедиям.