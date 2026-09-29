Москва29 сен Вести.Кормление медведей может обернуться трагедией, отметил в комментарии ИС "Вести" министр лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края Вячеслав Пищальченко.

Если медведь изначально попробовал пищу, он будет ее ожидать от человека, что ему опять должны ее принести. Обычно люди подъезжают смотрят, что медведь стоит, и начинают убегать. А он в это время пытается догнать. Естественно, происходит трагедия