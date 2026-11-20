Биолог объяснил, как безопасно убрать ртуть из разбитого градусника Эксперт Удавлиев предупредил об опасности уборки ртути пылесосом и веником

Москва20 ноя Вести.При повреждении ртутного градусника нельзя использовать для уборки веник или пылесос, поскольку это может привести к распространению опасного вещества. Об этом в беседе с RT рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Дамир Удавлиев.

Специалист пояснил, что пары ртути не имеют цвета и запаха, но обладают высокой токсичностью. При обнаружении разлива необходимо прежде всего вывести из помещения людей и домашних животных, закрыть дверь и положить под нее влажную тряпку.

Затем следует открыть окно для проветривания, избегая сквозняков. По словам биолога, нельзя открывать двери в соседние комнаты или включать вентиляцию.

Для сбора вещества эксперт посоветовал подготовить стеклянную банку с плотно закрывающейся металлической крышкой, на треть заполненную холодной водой. Перед уборкой необходимо надеть резиновые перчатки, защитить обувь бахилами или полиэтиленовыми пакетами, а лицо прикрыть многослойной влажной марлевой повязкой.

Обнаружить мелкие капли ртути поможет фонарик, направленный под острым углом к поверхности пола. Крупные шарики можно аккуратно собрать на лист бумаги, а попавшие в щели - извлечь с помощью медицинской груши или шприца без иглы. Для самых мелких частиц специалист предложил использовать скотч или пластилин. Ковер в случае загрязнения выбивать нельзя.

После сбора ртути биолог посоветовал обработать участок специальным раствором. В качестве одного из вариантов он назвал смесь литра холодной воды со столовой ложкой хлорсодержащего отбеливателя. По его рекомендации, поверхность следует оставить обработанной на 15–20 минут, а затем промыть чистой водой.

При этом эксперт подчеркнул, что ртуть и соприкасавшиеся с ней предметы категорически запрещено выбрасывать вместе с бытовым мусором или смывать в канализацию. Для их утилизации необходимо обратиться по номеру 112, узнать расположение пункта приема опасных отходов или вызвать специалистов по демеркуризации.

Ранее эксперт предупредил о рисках смешивания разных чистящих средств для уборки. При смешивании веществ могут выделяться токсичные газы, в том числе хлор, который в высокой концентрации приводит к отеку легких.