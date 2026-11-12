"Безртутный" градусник с маркетплейса обошелся жителю Мытищ в 40 тысяч рублей Житель Мытищ потратил 40 тысяч из-за разбитого "безртутного" градусника

Москва12 ноя Вести.Житель Мытищ заплатил 40 тысяч рублей после того, как у него разбился купленный на маркетплейсе "безртутный" градусник. Об этом пишет Telegram-канал "112".

Уточняется, что 45-летний Вячеслав заказал медицинский термометр за 252 рубля. В карточке товара было указано, что ртути в градуснике нет. В день получения прибор разбился прямо в квартире, и мужчина увидел подозрительные серебристые шарики.

Он вывел из комнаты жену, сестру и троих детей, после чего вызвал специалистов. Выяснилось, что концентрация паров ртути в гостиной и детской превышает все допустимые уровни.

За проверку и удаление ртути из квартиры покупатель заплатил около 40 тысяч рублей. Он обратился в поддержку торговой площадки, где ему ответили, что товар прошел проверку, и прислали сертификат. Сам мужчина заявляет, что написанный в документе производитель не совпадает с фактическим изготовителем термометра.