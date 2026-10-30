Москва30 октВести.Суд обязал жителя Сахалина 76 тысяч рублей заплатить за поломку эскалатора в торговом центре, на котором покупатель спускал коробку с приобретенным телевизором, сообщается в МАХ-канале пресс-службы судебной системы региона.
Установлено, что при спуске на эскалаторе произошло защемление упаковки товара, что повлекло за собой остановку механизма и повреждение трех ступеней эскалатора, размер убытков истца составил 76 195 руб. В добровольном порядке покупатель ущерб не возместил.
Решение суда первой инстанции отменено, требования юридического лица удовлетворено в полном объемеговорится в сообщении
Решение суда вступило в законную силу.