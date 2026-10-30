На Сахалине перевозка крупногабаритного груза на эскалаторе привела к его порче Житель Сахалина заплатит 76 тыс. руб. за поломку эскалатора при спуске товара

Москва30 окт Вести.Суд обязал жителя Сахалина 76 тысяч рублей заплатить за поломку эскалатора в торговом центре, на котором покупатель спускал коробку с приобретенным телевизором, сообщается в МАХ-канале пресс-службы судебной системы региона.

Установлено, что при спуске на эскалаторе произошло защемление упаковки товара, что повлекло за собой остановку механизма и повреждение трех ступеней эскалатора, размер убытков истца составил 76 195 руб. В добровольном порядке покупатель ущерб не возместил.

Решение суда первой инстанции отменено, требования юридического лица удовлетворено в полном объеме говорится в сообщении

Решение суда вступило в законную силу.