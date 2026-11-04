Покупательница не смогла взыскать полную сумму за бракованные туфли за рубль Суд отказал москвичке в возврате полной стоимости обуви, купленной за рубль

Москва4 ноя Вести.Мировой суд в Москве отказал покупательнице в требовании вернуть полную стоимость обуви, приобретенной за рубль в рамках акции. Об этом сообщает MK.RU со ссылкой на судебные документы.

В ноябре 2025 года москвичка купила в обувном магазине три пары обуви, причем мужские туфли шли по акции "два плюс один по цене двух" и стоили, таким образом, один рубль.

Через два месяца туфли порвались. Покупательница потребовала от магазина возместить их полную стоимость по ценнику — 8393 рубля 67 копеек. По ее версии, при покупке бракованной пары отдельно ей пришлось бы заплатить полную сумму, а не акционную.

Однако продавец отказался удовлетворить требование, сославшись на условия договора купли-продажи. Мировой суд поселения Московский поддержал позицию магазина, указав, что покупательница добровольно воспользовалась акцией. Кроме того, фактическая цена спорной пары обуви составляла один рубль.

Однако суд присудил истице компенсацию морального вреда в размере 500 рублей.

Ранее юрист напомнил, что товар можно вернуть, если сгенерированные в карточке изображения не соответствуют его реальному внешнему виду. При этом покупатель может потребовать замену товара, снижение его стоимости, устранение недостатков или возврат средств, включая убытки.