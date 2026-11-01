Биолог объяснил, почему нельзя сажать картофель на одном месте годами Биолог Ларионов: при выращивании картофеля на одном поле урожайность снижается

Москва1 ноя Вести.При выращивании картофеля на одном и том же участке урожайность неизбежно падает, а риски для растений возрастают. Об этом в беседе с RT рассказал профессор кафедры биологии, ветеринарно-санитарной экспертизы и биобезопасности Университета РОСБИОТЕХ Максим Ларионов.

По словам специалиста, в промышленном земледелии картофель возвращают на прежнее поле не ранее чем через 3–4 года, а часто и через 5–6 лет. Для дачного участка правило "не более трех лет" носит рекомендательный характер.

Если участок маленький и организовать полноценный севооборот невозможно, многие дачники успешно выращивают картофель на одном месте 4–5 лет, но при этом урожайность неизбежно падает, а риски возрастают предупредил Ларионов

Эксперт напомнил, что картофель требователен к питанию: он потребляет много калия и фосфора. Кроме того, при выращивании огородники активно окучивают кусты, выворачивая пласты земли, что приводит к быстрой минерализации и потере гумуса. При повторном засаживании почвы в ней накапливаются болезни и вредители, а регулярное внесение минеральных удобрений без последующей высадки сидератов или других культур меняет химический баланс почвы.

Чтобы избежать проблем, биолог советует организовать севооборот так, чтобы культуры помогали друг другу. Картофель уместно сажать после бобовых (гороха, фасоли, вики, люпина), огурцов, кабачков, тыквы, капусты, лука, чеснока и сидератов. Бобовые особенно ценны — они обогащают почву азотом. Лучше избегать предшественников из семейства паслёновых — томатов, перца и баклажанов, так как у них общие с картофелем болезни.

В первый год после уборки клубней эксперт рекомендует посеять озимые зерновые (рожь), бобовые или корнеплоды, не поражаемые общими с картофелем болезнями (морковь, свеклу, редис). На второй год на это место можно вернуть тыквенные культуры. Если участок маленький и ротация невозможна, Ларионов советует менять верхний слой почвы, вносить больше органики, засеивать сидераты и перекапывать землю — это помогает выморозить личинки вредителей и споры грибков, а весной комья сами распадутся, обеспечив рыхлую структуру.