Биолог рассказала, как выбрать спелый арбуз Биолог Мамонова: на спелость арбуза указывает желтое пятно на боку

Москва15 авг Вести.Понять, что арбуз спелый, можно по вибрации при постукивании и кремовому или желтому пятну на боку ягоды, сообщило РИА Новости со ссылкой на замдиректора Новороссийского филиала "Федерального центра оценки безопасности и качества АПК", биолога Татьяну Мамонову.

Забудьте мифы о звонкости или глухости. Ищите вибрацию! Спелый, наполненный соком арбуз отзовется ощутимой дрожью, упругим резонансом. Переспевший или пустотелый ответит глухим, ватным звуком без отдачи пояснила она

Биолог добавила, что пятно на боку арбуза доказывает, что ягода созрела на бахче, а не в грузовике. Также можно попробовать поцарапать кожуру: верхний слой должен выдержать.