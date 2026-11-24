Бизнес-тренер Темченко: ИИ может быть ликбезом по управлению финансами

Бизнес-тренер Темченко рассказал о рисках финансовых советов от ИИ Бизнес-тренер Темченко: ИИ может быть ликбезом по управлению финансами

Москва24 ноя Вести.Искусственному интеллекту можно частично доверить управление собственными деньгами, однако при этом нужен контроль и знания работы с ИИ. Об этом заявил тренер по личным финансам Максим Темченко.

По его словам, которые приводит KP.RU, важный фактор в этом вопросе – уровень образования и финансовой грамотности самого человека.

Искусственный интеллект может выполнять роль своеобразного ликбеза. Но глубина этого ликбеза будет зависеть от качества запроса. Чем конкретнее и подробнее вопрос, тем более содержательный ответ можно получить сказал Темченко

Бизнес-тренер уточнил, что ИИ можно доверить распоряжение деньгами и управление финансовыми потоками, однако для этого необходимо так установить контроль, чтобы финальное решение принималось человеком.

Ранее сообщалось, что только 9% россиян готовы обращаться к ИИ при принятии важных финансовых решений, включая покупку или аренду недвижимости, досрочное погашение кредитов и инвестиции.