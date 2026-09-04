Москва4 сен Вести.На Дальнем Востоке должно быть создано свыше 3 ГВт энергетических мощностей, чтобы обеспечить проекты, которые активно запускаются в регионе. Об этом ИС "Вести" рассказал предприниматель Олег Дерипаска.

По его словам, запустить такие мощности нужно в кратчайшее время.

С точки зрения развития Дальнего Востока должно быть создано достаточное количество, больше 3 ГВт буквально в кратчайшее время для того чтобы обеспечить все проекты, которые здесь новые запускаются. Плюс новую логистику, потому что есть желание почти удвоить логистические мощности пропускные, портовые, железные дороги – нужна базовая энергетика… Здесь еще порядка 1,5-2 ГВт, которые должны быть созданы, то есть уже суммарно 5 ГВт сообщил Дерипаска

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак рассказал о планах удвоить энергетические мощности для развития Дальнего Востока. По его словам, это нужно, чтобы обеспечивать высокий энергетический рост и держать достигнутую планку в регионе.