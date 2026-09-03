Цивилев: рост энергопотребления на Дальнем Востоке в 6 раз выше среднего по РФ

Рост энергопотребления на Дальнем Востоке в шесть раз выше среднего по России Цивилев: рост энергопотребления на Дальнем Востоке в 6 раз выше среднего по РФ

Москва3 сен Вести.Рост энергопотребления на Дальнем Востоке в шесть раз выше среднего по России, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой.

Он привел данные за последние полгода.

С точки зрения энергопотребления прирост за эти полгода на Дальнем Востоке — 4%, а среднее по России — 0,6%. Но эти устойчивые темпы, больше чем в два раза прирост спроса на электрическую энергию мы четко видим сказал Цивилев

Для удовлетворения этого спроса все потребности Дальнего Востока были отражены, подчеркнул министр.

Во-первых, и в генеральной стратегии до 2050 года, и в генеральной схеме, которая сделана до 2042 года, мы будем строить большое количество и гидроэлектростанций, и угольных электростанций, и атомных электростанций. Мы будем кардинально вкладываться в сетевое хозяйство, строить линии постоянного тока, будем строить накопители. Все это у нас прописано в нашей генеральной схеме до 2042 года резюмировал он

Накануне Цивилев также затронул проблему с энергодефицитными районами Дальневосточного федерального округа.