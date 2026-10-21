Москва21 окт Вести.В России сохраняется культ программистов, эта профессия не перестала быть для страны актуальной, заявил NEWS.ru бизнесмен, основатель LiveInternet и MediaMetrics Герман Клименко.

Он отметил, что сейчас на рынке труда происходит корректировка, из-за которой идет "сбрасывание неэффективного ресурса".

Совпал резкий рост спроса на таких специалистов от предприятий, а от компаний - на разработки, и к этому добавилась утечка кадров из-за СВО. Государство резко вложилось в образование программистов, и ажиотаж вызвал рост зарплат. Соответственно, возник кадровый избыток объяснил Клименко

Он добавил, что число вакансий разработчиков уменьшилось, поскольку искусственный интеллект "сделал их ненужными".

А сами программисты никуда не денутся. Сейчас система говорит о том, что кодеры не нужны, но нам нужны знания, умения, понимания. Фактически мы вернулись в то состояние, которое было до всей этой массовой истерии вокруг IT подытожил бизнесмен

Ранее депутат Госдумы РФ Алексей Говырин заявил, что IT-отрасль в России до 2029 года будет расти быстрее других отраслей экономики.