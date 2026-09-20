В Буэнос-Айресе почти 600 тыс. энергопотребителей остались без света

Блэкаут в Буэнос-Айресе: 600 тыс. потребителей электроэнергии были без света В Буэнос-Айресе почти 600 тыс. энергопотребителей остались без света

Москва20 сен Вести.Более 600 тыс. энергопотребителей 19 сентября остались без света в Буэнос-Айресе и в столичном округе Аргентины в результате масштабного аварийного отключения электричества, сообщила газета La Nacion.

Отключения электроэнергии начались вечером в субботу. Без света остались целые районы.

По данным Национального управления по регулированию газа и электроэнергетики (Enrge), масштабный сбой оставил без света порядка 519 тысяч абонентов компании Edenor и свыше 77 тысяч клиентов Edesur. Затем энергоснабжение начало постепенно восстанавливаться, благодаря чему число обесточенных потребителей начало снижаться.

По информации издания, масштабные отключения света в субботу привели к следующим последствиям: транспортный коллапс, проблемы со связью, а также чрезвычайные ситуации: спасательные службы города работали в усиленном режиме, так как множество людей оказались заблокированы в лифтах из-за внезапного отключения энергии.

На данный момент без электричества остаются не более 3,7 тыс. клиентов энергокомпаний, сообщает издание.

Оба поставщика подтвердили, что восстанавливают электроснабжение для своих клиентов. Компания Edesur сообщила газете, что причиной крупного отключения в городской энергосистеме стал "сбой в системе". В Edenor заявили, что им неизвестно, по какой причине произошел коллапс.