Reuters: Bloomberg будет платить за ускоренный доступ к публикациям Трампа

Bloomberg и две фирмы будут платить за ранний доступ к публикациям Трампа Reuters: Bloomberg будет платить за ускоренный доступ к публикациям Трампа

Москва29 окт Вести.Социальная сеть Truth Social, основанная президентом США Дональдом Трампом, заключила соглашения с агентством Bloomberg и двумя торговыми компаниями с Уолл-стрит о предоставлении ускоренного доступа к публикациям американского лидера. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Стоимость подписки на сервис достигает 100 тыс. долларов в месяц. Продукт позволяет получать публикации Трампа быстрее, чем при обычном отслеживании соцсети. Трейдерам это дает преимущество при совершении сделок на финансовых рынках.

Социальная медиаплатформа Truth Social, основанная президентом Дональдом Трампом, заключила соглашение с поставщиком новостей и данных Bloomberg и двумя фирмами с Уолл-стрит для более быстрого доступа к публикациям президента, которые она продает за сумму до 100 000 долларов в месяц говорится в публикации

Сервис Truth API, обеспечивающий ускоренный доступ к публикациям Трампа, компания Trump Media представила в июле и предложила его торговым компаниям и другим финансовым организациям. Сделки могут стать первым известным случаем продажи доступа к заявлениям действующего президента со стороны связанной с ним компании, отмечается в статье. Критики считают такую практику неэтичной и указывают на потенциальный конфликт интересов.

В Trump Media заявили, что Truth Social предлагает соответствующий отраслевым стандартам API-продукт, востребованный в различных секторах экономики.