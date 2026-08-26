Bloomberg обвинили в искажении информации о ядерных возможностях РФ Журналист Богданов обвинил Bloomberg в медиа-газлайтинге РФ

Москва26 авг Вести.Публикации агентства Bloomberg о том, что Россия якобы может применить тактическое ядерное оружие, – это "медиа-газлайт" по всей красе. Об этом заявил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в своем Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал публикацию американского агентства о том, что все больше российских чиновников якобы допускают возможность применения тактического ядерного оружия президентом страны Владимиром Путиным.

Медиа-газлайт во всей красе. Bloomberg набрасывает, что Россия может применить тактическое ядерное оружие. Россия может и стратегическое ядерное оружие применить, Bloomberg. Доктрина позволяет. И США могут. И применяли. В отличие от всех остальных стран в мире отметил журналист

Ранее зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что РФ не может оставаться равнодушной к угрозам оппонентов, и в случае необходимости она отреагирует со всей мощью.