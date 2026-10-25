Bloomberg: секретное подразделение ВСУ "Кайрос" стоит за ударами по РФ Bloomberg: за ударами вглубь РФ стоит секретное подразделение ВСУ "Кайрос"

Москва25 окт Вести.За ударами вглубь территории России стоит секретное подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) под названием "Кайрос". Об этом сообщает Bloomberg.

Подразделение "Кайрос" … было переведено из батальона в состав 7-го отдельного центра Сил беспилотных систем - более крупного командования, насчитывающего сотни военнослужащих и способного руководить другими подразделениями говорится в публикации

По данным агентства, на счету боевиков "Кайроса" большое количество атак с применением БПЛА и крылатых ракет.

Ранее руководитель военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что более сотни представителей латиноамериканских наркокартелей находятся в рядах ВСУ, чтобы перенимать военные технологии и расширять преступную деятельность. По его данным, среди 6,5 тыс. иностранных наемников из стран Латинской Америки насчитывается свыше 100 подготовленных членов наркокартелей.