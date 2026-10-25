Москва25 октВести.За ударами вглубь территории России стоит секретное подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) под названием "Кайрос". Об этом сообщает Bloomberg.
Подразделение "Кайрос" … было переведено из батальона в состав 7-го отдельного центра Сил беспилотных систем - более крупного командования, насчитывающего сотни военнослужащих и способного руководить другими подразделениямиговорится в публикации
По данным агентства, на счету боевиков "Кайроса" большое количество атак с применением БПЛА и крылатых ракет.
Ранее руководитель военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что более сотни представителей латиноамериканских наркокартелей находятся в рядах ВСУ, чтобы перенимать военные технологии и расширять преступную деятельность. По его данным, среди 6,5 тыс. иностранных наемников из стран Латинской Америки насчитывается свыше 100 подготовленных членов наркокартелей.