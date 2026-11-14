Bloomberg: воинский контингент США в Европе может сократиться менее масштабно

Bloomberg: сокращение военных сил США в ЕС может оказаться менее масштабным Bloomberg: воинский контингент США в Европе может сократиться менее масштабно

Москва14 ноя Вести.Военный контингент США в Европе могут затронуть меньшие сокращения, чем ожидалось изначально, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Сейчас в Европе насчитывается около 80 тысяч американских солдат. Итоговые рекомендации о сокращении контингента глава Пентагона Пит Хегсет должен представить президенту США Дональду Трампу к 1 декабря.

По данным агентства, раньше европейские союзники полагали, что из Европы выведут около 25 тысяч военных, но сейчас они ожидают сокращения американских войск лишь на 5 тысяч человек.

Отмечается, что войска сократят прежде всего в Германии, а восточный фланг НАТО наоборот будет укреплен.

Пересмотр планов сокращения американских войск стал возможным после того, как европейские страны увеличили свои расходы на оборону.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков говорил, что Трамп не сможет опустить число солдат американской армии в странах Евросоюза ниже 76 тысяч.