Москва14 нояВести.Военный контингент США в Европе могут затронуть меньшие сокращения, чем ожидалось изначально, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Сейчас в Европе насчитывается около 80 тысяч американских солдат. Итоговые рекомендации о сокращении контингента глава Пентагона Пит Хегсет должен представить президенту США Дональду Трампу к 1 декабря.
По данным агентства, раньше европейские союзники полагали, что из Европы выведут около 25 тысяч военных, но сейчас они ожидают сокращения американских войск лишь на 5 тысяч человек.
Отмечается, что войска сократят прежде всего в Германии, а восточный фланг НАТО наоборот будет укреплен.
Пересмотр планов сокращения американских войск стал возможным после того, как европейские страны увеличили свои расходы на оборону.
Ранее политолог-американист Малек Дудаков говорил, что Трамп не сможет опустить число солдат американской армии в странах Евросоюза ниже 76 тысяч.