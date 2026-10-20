TWZ: Армия США намерена активно применять аэростаты в случае конфликта в Европе

СМИ: в случае конфликта в Европе военные США сделают ставку на аэростаты TWZ: Армия США намерена активно применять аэростаты в случае конфликта в Европе

Москва20 окт Вести.Американские Сухопутные войска, которые официально именуются Армией США, готовятся к возможному военному конфликту в Европе и планируют задействовать сотни высотных аэростатов, пишет портал The War Zone (TWZ), ссылаясь на генерала Стивена Карпентера.

Согласно его предположению, эти аэростаты "будут отправлены на восток" для выполнения различных задач: служить "ложными целями", передавать информацию, выполнять роль платформ для пусков вооружений.

Карпентер отметил, что США в случае конфликта в Европе "хотели бы заполнить стратосферу высотными аэростатами, причем по 200-300 единовременно".

Ранее экс-депутат Европарламента Франческа Донато в интервью журналисту ИС "Вести" Асе Емельяновой заявила, что третьей мировой войны удается избежать только благодаря президенту России Владимиру Путину.