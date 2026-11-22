BMW представила самый мощный в мире карбоновый спортбайк BMW Motorrad представила карбоновый мотоцикл мощностью 1111 л. с. на тонну

Москва22 ноя Вести.Компания BMW Motorrad презентовала свой новый карбоновый мотоцикл 1000 RS. Это самый мощный топовый спортивный байк в мире, с которого снято "все лишнее", поясняет "За рулем".

Литровый рядный четырехцилиндровый двигатель мощностью 218 лошадиных сил при весе мотоцикла в 196 килограммов выдает удельную мощность 1111 лошадей на тонну. Двухколесный монстр разгоняется до сотни за 3,2 секунды. Максимальная скорость мотоболида достигает 283 километров в час.

На такой скорости совершенно нелишним будут электронно-управляемая подвеска DDC, тормоза M Brembo с двумя 320-мм дисками спереди, антиблокировка ABS Pro, трекшн-контроль DTC, несколько режимов езды и квикшифтер отмечает издание

Основой для BMW 1000 RS стал M 1000 RR с пакетом M Competition. Последний лишили боковых обтекателей и подняли сидение на два сантиметра. Такое решение сделало управление мотоциклом острее, сместив центр тяжести к переднему колесу. На гоночный аппарат установили карбоновые диски и титановую выхлопную систему.

Всего баварская компания произведет только тысячу таких гоночных мотоциклов. Продажи в Европе стартуют в марте 2027 года. Цена в Германии составит 40 тысяч евро или 3,7 миллиона рублей. Это вдвое дороже, чем стоит стандартный BMW M 1000 R.

Ранее российские страховщики назвали марки мотоциклов, чаще всего попадавших в ДТП за 2025 год. Владельцы BMW в топ-5 аварийности не вошли.