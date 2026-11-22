Москва22 нояВести.Компания BMW Motorrad презентовала свой новый карбоновый мотоцикл 1000 RS. Это самый мощный топовый спортивный байк в мире, с которого снято "все лишнее", поясняет "За рулем".
Литровый рядный четырехцилиндровый двигатель мощностью 218 лошадиных сил при весе мотоцикла в 196 килограммов выдает удельную мощность 1111 лошадей на тонну. Двухколесный монстр разгоняется до сотни за 3,2 секунды. Максимальная скорость мотоболида достигает 283 километров в час.
На такой скорости совершенно нелишним будут электронно-управляемая подвеска DDC, тормоза M Brembo с двумя 320-мм дисками спереди, антиблокировка ABS Pro, трекшн-контроль DTC, несколько режимов езды и квикшифтеротмечает издание
Основой для BMW 1000 RS стал M 1000 RR с пакетом M Competition. Последний лишили боковых обтекателей и подняли сидение на два сантиметра. Такое решение сделало управление мотоциклом острее, сместив центр тяжести к переднему колесу. На гоночный аппарат установили карбоновые диски и титановую выхлопную систему.
Всего баварская компания произведет только тысячу таких гоночных мотоциклов. Продажи в Европе стартуют в марте 2027 года. Цена в Германии составит 40 тысяч евро или 3,7 миллиона рублей. Это вдвое дороже, чем стоит стандартный BMW M 1000 R.
Ранее российские страховщики назвали марки мотоциклов, чаще всего попадавших в ДТП за 2025 год. Владельцы BMW в топ-5 аварийности не вошли.