Harley-Davidson будет продавать свой самый дешевый мотоцикл за 6 тыс. долларов Harley-Davidson представил свой самый дешевый мотоцикл в истории

Москва8 ноя Вести.Компания Harley-Davidson вывела на рынок свой самый бюджетный мотоцикл за всю историю – модель Sprint 440, сообщил портал "За рулем".

В основе новой модели лежит мотоцикл X440 от индийской компании Hero MotorCorp, c которой сотрудничает Harley-Davidson. Его адаптировали для западного рынка и будут собирать на заводе Harley-Davidson в Пенсильвании.

Sprint короче прочих моделей линейки и легче: снаряженная масса – 187 кг, почти на 100 кг меньше, чем у ближайших собратьев. Привычный V-образный мотор уступил место одноцилиндровому агрегату на 440 куб. см. Отдача – 27 л.с. и 38 Нм, тяга идет на заднее колесо через шестиступенчатую коробку… Расход заявлен на уровне 3,4 л на 100 км, а бака на 9,1 л должно хватить для повседневных поездок описали мотоцикл журналисты

Стоимость Sprint 440 составит 6 тысяч долларов, что около 493 тысяч рублей.