Москва18 авг Вести.Со стороны Белграда не было пожеланий стать посредником в урегулировании украинского кризиса, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью ИС "Вести".

Так вопрос не стоит, и со стороны Белграда не было таких пожеланий. Кроме того, Белград, скорее всего, должен, исходя из своей практики урегулирования, положительно, объективно оценивать ситуацию и понимать, что в данный момент со стороны киевского режима не предпринимается ничего для достижения прочного, долгосрочного урегулирования и устранения базовых причин конфликта на Украине